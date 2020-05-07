Başakşehir'in eski yıldızı Emmanuel Adebayor ülkesinde eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Daha önce Arsenal ve Tottenham'da da forma giymiş olan yıldız futbolcuya ülkesi Togo'ya yardım yapması için çağrıda bulunuşmuştu.

Corona virüsle mücadele için yardım yapmayı reddeden Adebayor, 'Virüsü ben getirmedim, ne istersem onu yaparım.' demişti. Bu sözleriyle zaten büyük eleştiri alan Adebayor son hareketiyle 'Yok artık' dedirtti.

Bu sözleri sonrası Instagram'dan lüks otomobillerini paylaşan Adebayor, bunu 'İnsanları motive etmek için' yaptığını söyledi.

'Siz de yapabilirsiniz'

Paylaşımında 'Bunu siz de yapabilirsiniz. Kendinize inanmanız ve çok çalışmanız gerek. Bunu görmesini istediğiniz arkadaşınızı etkiletleyin.' yazdı. Ülkesine yardımı reddetmesi sonrası böyle bir paylaşım yapmasıyla 36 yaşındaki yıldıza eleştiriler çığ halini aldı.

Milliyet/Skorer