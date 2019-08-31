Adebayor: Komik durumlar oldu

Kayseri’nin tecrübeli golcüsü Adebayor, “Uzun zamandır Türkiye’de yoktum ve geri geldim. Bugün komik durumlar oldu” dedi.

31 Ağustos 2019, Cumartesi 06:01
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Adebayor: Komik durumlar oldu

3 kırmızı kart gördüklerini hatırlatan Adebayor, “İyi mücadele ettik ve takım ruhunu gösterdik. Ancak kaybettik. Galatasaray iyi bir takım. Bunu biliyorduk. Yeni bir takımız, bunu unutup önümüze bakacağız. Umut Bulut gelecek hafta olmayacak. Mensah harika bir oyuncu. Daha da iyi işler yapacak. Beğendiğim bir futbolcu var, ona benziyor. Ona benzemek için elinden geleni yapıyor. Ben de Mensah’ın iyi olması için elimden geleni yapacağım” açıklamasını yaptı.

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