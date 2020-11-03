Aday kadro açıklandı

İstanbul’da fanus düzeninde organize edilecek maçlar için şu isimler kadroya çağrıldı; Melis Gülcan, Esra Ural Topuz (B.Kayseri), Tilbe Şenyürek, Işıl Alben (Botaş), Gizem Yavuz (Çankaya Ü.), Gökşen Fitik, Manolya Kurtulmuş (M.Yenişehir), Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Pelin Derya Bilgiç, Cansu Köksal, Meltem Yıldızhan (Galatasaray), Derin Yaya, Gizem Başaran (Hatay BŞB), Kübra Erat (İzmit Bld.), Harika Gözde Eldaş (N.Aydın), Kuanitra Holingsvorth (Kulübü yok), Merve Aydın (Extremadura).