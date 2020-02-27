TFF 1. Lig’in 24. haftasında, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olan Adanaspor’un teknik direktörü Eyüp Arın, "Başkanımızla konuşup istifa etmeyi düşünüyorum." dedi. Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve her geldiğinde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Adanaspor’a zarar vermeye başladığını düşündüğünde görevi bırakacağını daha önce de söylediğini belirten Arın, şöyle konuştu:

"Ben Adanasporluyum. Adanaspor’a zarar verirsem bırakacağımı da söyledim. Son 4 haftaya baktığımızda olumsuz skorlar bunu gösteriyor. Ben de taraftarımızın tepkisine kayıtsız kalamam. Başkanımızla konuşup istifa etmeyi düşünüyorum. Ben, camiamızın sözlerine kayıtsız kalamam. Benim istifa etmem Adanaspor’un menfaatine olacaktır."