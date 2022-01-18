Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor çok ses getirecek iki transfere imza atmayı planlıyor. Turuncu- Beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig’de Liverpool ve Bournemouth formaları giymiş olan 26 yaşındaki sağ kanat Jordon Ibe’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirildi. Adanaspor, Jordon Ibe’ın yanı sıra bir dönem Trabzonspor forması da giyen Daniel Sturridge’i kadrosuna kattı. 32 yaşındaki forvetle 1.5 yıllık anlaşma yapıldı.

Maliyetleri 1.5 milyon Euro

İki yıldızın Adanaspor’a maliyeti ise yaklaşık 1.5 milyon Euro oldu. Toros Kaplanı, Ibe’a 1.5 yıllığına 825 bin Euro ödeyecek. Bir diğer yıldız oyuncu Sturridge için ise aynı süreç için kasadan 650 bin Euro çıkacağı ifade edildi. Sezon başında Monaco’dan Benasser’i renklerine bağlayarak dikkatleri üzerine çeken Güney ekibinin bu iki flaş transferle hedefini Süper Lig olarak belirleyeceği öğrenildi.