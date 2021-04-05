Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Adanaspor, Boluspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 8'de ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın sert şutunda kaleci topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 15'te Adanaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Özkan'ın şutunda top ağlara gitti: 0-1. 30'da Boluspor'da topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Kassongo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda direği geçemedi. 32'de Kassongo'nun kafa vuruşunda bu kez top ağlara gitti: 1-1.

Fark 6'ya çıktı

61. dakikada Adanaspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Ahmethan Köse'nin yaptığı vuruş filelerle buluştu: 1-2. Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı. Zafere uzanan Toros Kaplanları, puanını 31 yaparken, tehlikeli bölge ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti. Yarenler ise 32 puanda kaldı.



