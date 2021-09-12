TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, dün 6-2 kazandıkları Menemenspor maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Berkan Fırat’ın fibula kemiğinin kırıldığını ve bileğinin çıktığını açıkladı.

Tepki çekmemesi açısından ismini özellikle belirtmek istemedikleri Menemensporlu bir futbolcunun, Berkan Fırat’a arkadan müdahalede bulunduğuna yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan müdahale sonucu oyuncumuz çok ciddi bir şekilde sakatlanmış, fibula kemiği kırılmış ve bileği çıkmıştır. Bağlarında kopma olup olmadığı ise yarın yapılacak kontrollerden sonra belli olacaktır. Takımımız maç galibiyetini Berkan Fırat’a armağan etmiş ve maç sonrası takım otobüsü ile oyuncularımız ve tüm teknik kadro Berkan’ı hastanede ziyaret etmiştir."

Futbolun içerisinde çeşitli sakatlıklar ve üzücü hadiseler yaşandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu üzücü olayda 2 hususa vurgu yapmak istiyoruz. Birincisi arkadan müdahale sonucu oyuncumuzun bilek kısmına basarak bu tür bir sakatlanmaya yol açan fiilin hakem tarafından herhangi bir kart ile cezalandırılmamasıdır. İkincisi ve daha üzücü olanı maçın bitiminden bu kadar saat geçmesine rağmen Menemenspor kulübünden ve söz konusu pozisyonda böyle bir sakatlığa sebebiyet veren oyuncudan bir ’geçmiş olsun’ mesajı paylaşılmamasıdır. Unutulmamalıdır ki futbol sadece ayakla değil asıl kalple oynanır."