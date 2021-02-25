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Adanaspor’da maçta rahatsızlanan kaleci Karacic’in durumu takip ediliyor

Spor Toto 1.Lig’de konuk ettiği lider Giresunspor’a 4-0 mağlup olan Adanaspor, maçta rahatsızlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Goran Karacic hakkında açıklamada bulundu.

25 Şubat 2021, Perşembe 00:40 Son Güncelleme:
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Adanaspor’da maçta rahatsızlanan kaleci Karacic’in durumu takip ediliyor

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Goran, Giresunspor maçı esnasında tansiyonun düşmesi sonucunda hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Goran’ın yarın daha detaylı tetkikleri yapılacaktır. Kalecimiz Goran Karacic şu an tesislerimizde sağlık ekibimizin kontrolündedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı 


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