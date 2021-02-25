Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Goran, Giresunspor maçı esnasında tansiyonun düşmesi sonucunda hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Goran’ın yarın daha detaylı tetkikleri yapılacaktır. Kalecimiz Goran Karacic şu an tesislerimizde sağlık ekibimizin kontrolündedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı





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