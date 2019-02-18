Adanaspor'da Coşkun Demirbakan dönemi resmen bitti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

18 Şubat 2019, Pazartesi 21:48 Son Güncelleme:
- A +
Adanaspor'da Coşkun Demirbakan dönemi resmen bitti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan’la yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Coşkun Demirbakan ile sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Demirbakan’a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

Öte yandan Demirbakan da açıklamasında, "Adanaspor Kulübündeki görevimden istemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kaldım. Görevde bulunduğum sürede şahsıma inan, güvenen ve destek olan bütün camiaya teşekkür ederim. Gelecek maçlar ve sezonlarda başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.