Adanaspor’da Bursaspor hazırlıkları sürüyor

Turuncu-beyazlı ekip, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri'nin bakıma alınması nedeniyle Gençlik Stadı'nda sürdürüyor. Bugün ısınma hareketleriyle başlayan, 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla süren idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan, takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ceylan, Menemenspor maçının korona virüs nedeniyle ertelenmesinin hesaplarını bozduğunu söyleyerek, cumartesi günkü Bursaspor maçını da kazanmak istediklerini kaydetti.

Ceylan, Covid-19 nedeniyle kadrodaki oyuncu sayısı 14'ün altına inen takımların hükmen mağlup sayılmasına yönelik iddialara ilişkin de şunları söyledi:

“Şu ana kadar ertelenen maçlar var, bunlar oynanacak. Diğer maçların ertelenmeyecek olması, hükmen mağlup sayılacak olması bir adaletsizlik hissi uyandırabilir. Kural en başta öyle koyulup uygulansaydı belki bu noktada hiç bir maç ertelenmeyecek durumda da olabilirdi. Herkes ayağını yorganına göre uzatırdı. Ertelen maçların oynanacak olması, bundan sonra ertelenecek maçların oynanamayacak olması bir haksız rekabet doğurabilir mi diye tereddüdüm var. Kural yol giderken değiştiriliyor. Bizim açımızdan sağlıklı 11 oyuncumuz olduğu sürece sahaya çıkarız, kazanmak için elimizden geleni yaparız.”

Sakatlığı süren kaleci Karacic’in durumunun belirsiz olduğunu da belirten Ceylan, “Bugün doktor kontrolüne gitti. Durumunu maç gününe kadar değerlendireceğiz.”