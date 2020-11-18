TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’dan yapılan açıklamada, tüm takıma yapılan koronavirüs testinden sonra 3 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Turuncu-beyazlı ekibin düzenli olarak girdiği PCR testinin ardından sonuçların bugün belli olmasıyla 3 futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu görüldü. Konuyla iligili kulubün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimize yapılan Covid-19 PCR testinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilmiş olup, Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Can ÇELİK / ADANA, (DHA) -