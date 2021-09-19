Adanaspor - Ümraniyespor: 0 - 0

9'uncu dakikada Ümraniyespor’da Oğuz, ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta top auta gitti.
31'inci dakikada Ümraniyespor’da sağ kanatta Del Valle’nin ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz'un yaptığı vuruş auta çıktı.
37'nci dakikada Adanaspor'un ceza sahası içerisinde savunmadan seken topa röveşata vuran Camara, topu üstten auta attı.
39’uncu dakikada Adanaspor’da Donkor’un sol kanattan açtığı ortaya İsmail kafayla vurdu fakat kaleci Burak, topu kornere çeldi.
84'üncü dakikada Adanaspor’da Donkor’un sol kanatta verdiği ara pasla topla buluşan Orkan'ın ceza sahası içe açtığı ortada top, kaleci Burak’ın elinde kaldı.
DHA