TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor, deplasmanda Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, Bursaspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Ritmimizi bulamadık. Oyunun ikinci bölgede oynanacağını biliyorduk. Rakip de biz de kabul ettik. Ataklarla pozisyon oluşturmaya çalıştılar. Bir iki pozisyonları var. Kalecimiz oyunu ayakta tuttu. İkinci yarıda da oyun ikinci bölgede oynanmaya devam etti. Sanırım onların yaptığı organizasyon ve ataklara cevap veremedik. Hakemin performansı öne çıktı. Bursaspor'un futbolunu kötülemek amacıyla söylemiyorum; verilen penaltı doğru değil. Çok basit. Maçı bize göre olmayan bir penaltıyla kaybettik. Kalecimizin performansı nereye gitti. Hakemlerin biraz daha dikkatli olması lazım” ifadelerini kullandı.