Deplasmanda Samsunspor’a tek golle mağlup olan Adanaspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Karafırtınalar, Tuzlaspor maçı ile yeniden yükselişe geçeceklerini ifade etti. 1 puanın da iyi bir sonuç olabileceğinden bahseden Sait Karafırtınalar, “Samsunspor’u tebrik ediyoruz. Bugün iyi mücadele ettik ama iyi oynadığımızı söyleyemem. Maçın ilk yarısı 2 takım adına da kısır geçti. Golde ve son dakikada verdiğimiz bir pozisyon var. Diğer pozisyonlar çok net değildi. Biz de birkaç pozisyona girdik fakat onları değerlendiremedik. Berabere kalsak da bizim için iyiydi ama kaybettiğimiz için üzgünüz. Son 5-6 maçı hep aynı kadroyla oynadık. Rotasyonda sıkıntılarımız var. Buna da bağlıyorum, oyuncularımız yoruldular. Bizim tüm takımın iyi oynaması gerekiyor. Sahada birkaç oyuncu 5 puanın altında oynadığı zaman işler iyi gitmiyor. Geçen hafta nasıl kazanıp, unuttuysak bu maçı da kaybettik hemen unutup, Tuzlaspor maçına hazırlanacağız” dedi.

SAMSUN (İHA)