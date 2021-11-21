Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karafırtınalar, aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik etti.

Oyuncularının maç boyunca inanılmaz bir mücadele verdiğini dile getiren Karafırtınalar, "Oyuncularım, iyi oyunla, iyi bir skorla kazanmayı bildi. Buraya gelip bizleri destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. İnşallah bu böyle devam eder." diye konuştu.

Maçın tamamında oyunun kontrolünün Adanaspor’da olduğunu aktaran Karafırtınalar, "MKE Ankaragücü gibi bir takıma bunları yapabilmek kolay bir şey değil. Oyunun hem fizik tarafını hem taktik tarafını ve psikolojik tarafını çok iyi oynadık. Son dakikalarda yine maça bir heyecan getirsek de verilen penaltı bence doğru bir karar. Ama bunun dışında ondan sonra tekrar pozisyona girip çok farklı bir şey de olabilirdi. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzdeki Samsunspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

35 puan alana kadar hedefleriyle ilgili bir açıklamada bulunmayacağını kaydeden Karafırtınalar, "Biz lider MKE Ankaragücü’nü kendi sahamızda yenebiliyorsak her takımı yenebiliriz. Mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Yine maç maç gideceğiz. Kazandıkça yükselişimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

ADANA (AA)