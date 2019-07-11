Adanaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp dönemi için dün Bolu'ya geldi. Günde çift antrenman yapan turuncu beyazlılar, teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde akşam antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arın, "Dün itibarıyla Bolu'da başlattığımız 2'nci etap çalışmalarında yoğunluğun ve şiddetin artacağı çalışmalarla birlikte oynamak isteyeceğimiz antrenman modellerine geçiş yaptık. Buradaki hazırlıklarımız tamamen hem takımın birlikte oynamasını geliştirecek hem de fiziksel anlamda mücadele edecek gücü artıracak antrenman modelleri yapıyoruz. Çalışmalar bu doğrultuda başladı. Bu doğrultuda da devam edecek. Lig müsabakalarına kadar Bolu'da birinci etabı Abant mevkiinde bir otelde, ikinci etabı da Karacasu'daki bir otelde yaparak hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra da hazırlık maçlarıyla birlikte de Adana'ya döneceğiz" dedi.

"İYİ BİR TAKIM, İYİ BİR ADANASPOR İZLETECEĞİZ"

Bu sezon iyi bir Adanaspor izletmek istediklerini aktaran Arın, "İlk etapta bir tane hazırlık maçı oynayacağız. Buranın bitimine bir gün kala falan bir hazırlık maçı oynayacağız. İkinci etabın maç programı daha yoğun. 4 tane ikinci etapta yapıp eksiklerimizi görme amaçlı oyuncularımızın hazırlanması için yapacağımız hazırlık müsabakaları ile hazırlanacağız. Tabii eksiklik görme açısından önemli maçlar oynayacağız. Hem oyuncularımızın fiziksel gelişimini sağlamak hem de eksiklerimizi görmek hem müsabakalarda adaptasyonumuzu geliştirmek anlamında da bu oynayacağımız müsabakalar bizler için, oyuncularımız için önemli müsabakalar olacaktır. O doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Lige en iyi şekilde girmek istiyoruz. Bu da Adanaspor'un formasını sahada gerçekten en iyi şekilde temsil edecek, en iyi şekilde ıslatacak, o formayı gerçekten taşıyacak çok karakterli oyunculara sahibiz. İnşallah onların da sahadaki o mücadelesi, antrenmandaki istekleri o zamanki sahadaki mücadeleye de yansır. İyi bir takım, iyi bir Adanaspor izleteceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

"KULÜPLERİN KRİZ İÇERİSİNDE OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ"

Kampta 2 oyuncularının eksik olduğunu söyleyen Arın transfer görüşmelerinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Transfer görüşmelerimiz var. Eksik olan mevkilerimiz var. Eksik olan mevkilerimiz için görüşmeler yapıyoruz. Malum herkesin bildiği gibi ekonomik şartlar şu anda bütün kulüplerin gerçekten kriz içerisinde olduğu bir dönemdeyiz. Bu kriz dönemi içerisinde de oyuncu maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir alan, zaman içerisindeyiz. Bu zamanı biraz daha iyi değerlendirip bize uyacak oyuncu grubumuza uyacak, bizim takım içerisine girecek ve adaptasyonu çabuk sağlayabilecek oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların en iyisini almaya çalışıyoruz. Ama şu anki fiyatlar gerçekten bizim de beklememize neden oluyor."