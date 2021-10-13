Adanaspor seri galibiyetlerle üst sıralara çıkmayı hedefliyor

Karafırtınalar, AA muhabirine, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Göreve geldikten bir gün sonra Akdeniz ekibinin başında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçına çıktığını anımsatan Karafırtınalar, karşılaşmadan istemedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını ifade etti.

Karafırtınalar, milli maç arasında eksiklerini gidermeye çalıştıklarını anlatarak, "Milli takım araları her zaman bu tip sıkıntı yaşayan takımlar için bir avantajdır. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Çok yüklenmiyoruz takıma, bir çift, bir tek antrenman yapıyoruz. Önümüzdeki hafta da maç periyoduna girdikten sonra standart antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Taktik ağırlıklı antrenmanlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

- Hedef ligde ilk 6’ya girmek

Adanaspor’un başında ilk galibiyetlerini alarak çıkış yakalamak istediklerini vurgulayan Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Yukarıya bakmamız gerekiyor. İlk 6’da kendimize yer bulmak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Bunun için galibiyet alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Yıllardır bu ligde çalışıyorum, hep bu tarz takımlarda görev yaptım. Başardık, burada da başarabiliriz diye düşünüyorum. Manisa maçına hazırlanıyoruz. Manisa, bu ligin dominant takımlarından biri. Son 5 maçını kaybettiğine bakmayın. Maçların aşağı yukarı hepsini canlı seyretme fırsatım oldu. Zor bir maç olacak, kolay bir maç olmayacak. Yenilmeyecek bir takım değil. Onlar da son 5 haftadır kaybediyorlar. Onlar da baskı altında oynayacak. Biz de aynı şekilde. Biz daha çok isteyeceğiz, kazanacağız inşallah."