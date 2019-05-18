Adanaspor - Osmanlıspor maç sonucu: 1-4

Spor Toto 1. Lig’de normal sezonun 34. ve son haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Adanaspor’u 4-1 yendi. Ligi 4. sırada tamamlayan Osmanlıspor, play-off etabında Gazişehir Gaziantep ile eşleşti.

4'üncü dakikada Osmanlıspor atağında sağdan ceza sahasına gelen topa sert vuran Blagojevic'in şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

21'inci dakikada Osmanlıspor atağında soldan hızla ilerleyen Beykan rakiplerini çalımlayarak çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kale direğinden döndü.

22'nci dakikada sağdan gelişen Osmanlıspor atağında Todorovic'in derine inerek ceza alanına yaptığı ortada Adanaspor takımından İhsan topu kafayla kendi kalesine gönderdi ve top ağlarla buluştu: 0-1.

30'uncu dakikada Adanaspor'un ceza sahasının 10 metre dışından kazandığı serbest vuruşu kullanan Bumba, topu Osmanlıspor defansının arkasına sarkan Eren'e yolladı. Eren bekletmeden düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

33'üncü dakikada Adanaspor kontra atağında Ahmet’in ara pasında çizgi halindeki defansın arkasına sarkan Bumba kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fakat bu futbolcunun vuruşu etkisiz kalınca kaleci Abdülaziz topu rahat bir şekilde kontrol etti.

50'nci dakikada Osmanlıspor kontra atağında topla ilerleyen Ali bekletmeden topu ceza sahasının sağ çaprazındaki Todorovic'e verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Todorovic'in sert şutunda kaleci Enes meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

54'üncü dakikada Osmanlıspor'da Galip hızla atağa çıkarak topu Mertan'a verdi. Mertan ceza sahası yayından sert bir vuruş yaparak topu yerden ağlara yolladı: 1-2.

82'nci dakikada Osmanlıspor'un ceza sahasının 15 metre dışından kulladığı serbest vuruşta Todorovic kaleye sert bir şut attı. Kaleci Enes'ten seken topu iyi takip eden Mertan topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

90'ıncı dakikada Osmanlıspor kontra atağında topla buluşan Mertan rakiplerini geçerek ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşla topu ağlara yolladı: 1-4.

Karşılaşma 4-1'lik Osmanlıspor galibiyetiyle sona erdi.



