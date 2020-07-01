Adanaspor mucizelere bıraktı

2017 yılından bu yana TFF 1. Lig'de mücadele veren Adanaspor, her geçen gün eriyor. Toros Kaplanları, son olarak dün akşam Altınordu ile kozlarını paylaştı. Turuncu-Beyazlılar, ilk yarıda girdiği fırsatları değerlendirmeyi başaramadı. Aynı şekilde İzmir ekibi de devre boyunca pozisyonlara girdi. Her geçen dakika ev sahibi ekibin umutları tükenirken, ikinci yarıda tek bir isabetli şut atılamaması da bunun en büyük göstergelerinden biri olarak dikkat çekti. Maçın ikinci yarısında konuk ekip net pozisyonla girdi. Adanaspor ise bir hayli etkisiz kaldı. Altınordu, rakibinin oyundan düşmesi sonrasında istediği pozisyonlara giremeyince de mücadele 0-0 sona erdi.

Artık çok zor

Ligde kalmak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Toros Kaplanları'nın umutları neredeyse tükendi. Turuncu-Beyazlılar'ın artık ligde kalması için mucizeye ihtiyacı var. Ligde kalan 3 maçını kazanmak ve düşme hattının hemen üzerinde yer alan Boluspor'un önündeki 4 maçın en az 3'ünde sahanda yenik olarak ayrılması. Bu gerçekleşse bile Osmanlıspor’un da alacağı skorları beklemek zorunda kalacaklar