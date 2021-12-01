TFF 1. Lig ekipleri Adanaspor'la Kocaelispor Türkiye Kupası 4. tur maçında karşı karşıya gelecek. TFF. Lig'de Play-Off mücadelesi veren iki ekip Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Adanaspor ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor. Kocaelispor'da ise hedef kupada turu alıp moralli dönmek.

Adanaspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 15.00’te Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maçta Ozan Ergün düdük çalacak. ASPOR'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Adanaspor ile oynayacak olan Kocaelispor’da gözler bu maça çevrildi. Yeşil-siyahlı ekip bugün öğleden sonra Adana’ya uçarak yarın oynanacak maç için kampa girecek. Bir önceki turda Kocaelispor, Bayburt Özel İdarespor'u; Adanaspor ise Adıyaman 1954 Spor’u geçerek bir üst tura hak kazanmıştı.

Daha önce 20 resmi müsabakada karşı karşıya gelen iki ekibin birbirlerine karşı 6’şar kez üstün geldiği görülürken 8 maçta ise taraflar birbirleriyle yenişemedi.



