Adanaspor-Hatayspor maç sonucu: 0-0

Spor Toto 1. Lig’de 14. haftanın açılış maçında Adanaspor, sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.
Adanaspor: 0 - Hatayspor: 0
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin, Bahtiyar Birinci, Bersan Duran
Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Feczesin, Berkan Yıldırım (Dk. 87 Digao), Onur Akbay, Bumba, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Ahmet Dereli), Abdulkadir Özdemir (Dk. 46 Doğanay Kılıç)
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 90 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 80 Korkishko), Gökhan Karadeniz (Dk. 63 Diallo), Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Sarı kartlar: Dk. 11 Gökhan Karadeniz, Dk. 23 Hamza Gür (Hatayspor), Dk. 29 Hakan Barış, Dk. 47 Doğanay Kılıç, Dk. 82 Ahmet Dereli (Adanaspor)