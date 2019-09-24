Adanaspor - Fethiyespor maç sonucu: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü eleme turu maçında Adanaspor evinde konuk ettiği Fethiyespor’u uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup etti.

9’uncu dakikada Fethiyespor atağında ceza sahası içine çalımlarla giren Enes pasını Fatih’e verdi. Fatih’in bekletmeden şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa düzgün bir vuruş yapan Enes, meşin yuvarları ağlara gönderdi: 1-0.

12’nci dakika Fethiyespor kontra atağında ortadan hızla çıkan Ozan pasını Fatih’e verdi. Fatih müsait pozisyonda kaleciye takıldı.

39’uncu dakikada Adanaspor atağında topu hızla rakip ceza sahasına taşıyan Abdülkadir pasını Utku’ya verdi. Utku ceza sahasının sağ çaprazından sert bir şutla topu filelere yolladı: 1-1.

48’inci dakikada Adanaspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Utku, Fethiyespor savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Roni şutunu çekti ancak top, önce direğe sonra kalecinin sırtına çarparak kornere çıktı.

85'inci dakikada Adanaspor’un atağında çalımlarla ilerleyen Arabidze, altı pas üzerindeki Eze’ye pasını gönderdi. Topu kontrol eden Eze, ayak üstüyle set bir şut çekti ancak top az farkla yandan auta çıktı.

92'nci dakikada Adanaspor kontra atağında soldan hızla ilerleyen Eren ceza sahasına yerden pas attı. Topla buluşan Eze düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 2-1.

118’inci dakikada rakip ceza sahası yayının üzerinden serbest vuruş kazanan Adanaspor’da topun başına Arabidze geçti. Arabidze’nin direkt kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak, Fethiyespor ağlarıyla buluştu: 3-1

Karşılaşma 3-1 Adanaspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Ogün Kamacı (xx), Okan Akbal (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Abdülkadir (xxx), Arabizde (xxx), Utku (xx), Marvin (xx), Özgür (xx) (Dk. 78 Eren x) Furkan (xx) (Dk.102 Serhat), Renan Diniz (xx), Okan (xx) (Dk. 20 Kağan x), Özkan (xx), Dos Reis (xx) (Dk. 70 Eze x)

FETHİYESPOR: Sabri (xx) - Erdi (xx), Sergen (xx), Erkan (xx), Erdeniz (xx), Serhat (xx), Enes (xx), Aykut (xx) (Dk. 105 Mert), Ozan (xx), Erkan (xx), Fatih (xx) (Dk. 88 Anıl x) (Dk. 84 Metin x)

GOLLER: Dk. 39 (P) Utku, Dk. 92 Eze, Dk. 118 Arabidze (Adanaspor) - Dk. 9 Enes (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Fatih, Erdi, Serhat (Fethiyespor)