Adanaspor, Balıkesir yolcusu

Turuncu-beyazlıların Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu-beyazlı ekip antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışması yaparak hücum varyasyonları üzerinde durdu. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman şut çalışması ile tamamlandı.

Sakatlığı süren Emeka Eze, Giorgi Arabidze ve Hakan Barış antrenmana katılmadı.

Yarın sabah saatlerinde hava yoluyla İzmir’e gidecek olan Adanaspor, daha sonra kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Balıkesir şehrine hareket edecek. Cuma günü akşam saatlerinde son antrenmanını yapacak olan turuncu-beyazlı ekip konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.

26 Ekim Cumartesi günü saat 16.30’da Balıkesir Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı, Trabzon bölgesinden Ramazan Keleş yönetecek.

İHA