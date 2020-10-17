Adanaspor - Altınordu maç sonucu: 5 - 2

Adanaspor, 5. hafta maçında sahasında Altınordu takımını 5-2 yendi. İlk dört haftada 9 puan toplayan Altınordu karşısında etkili olan Adanaspor takımı Celil Yüksel, Uğurcan Yazgılı, Ozegovic, Tevfik ve Ergin Keleş'in golleri ile 5-2 kazandı. Maçı bir gol - bir asist ile tamamlayan Galatasaray altyapısı çıkışlı Celil Yüksek maça damga vuran isimlerden biri oldu





Maçtan dakikalar

7. dakikada sol kanattan son çizgiye doğru ilerleyen Celil’in ortasında top ceza sahası sağ çaprazdaki Uğurcan'ın önünde kaldı. Uğurcan sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

19. dakikada sol taraftar Canberk'in taç atışı sonrası topla buluşan Rayan, ceza sahasına pasını gönderdi. Meşin yuvarlağı önüne alan Celil, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

47. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Celil'in vuruşunda kaleci Erhan'dan seken topu önünde bulan Ozegovic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

77. dakikada Altınordu’nun serbest vuruşunu kullanan Muhammed’in ortasında Enis kafayla topu filelere yolladı. 3-1

82. dakikada Adanaspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Tevfik, kaleye sert bir vuruş yaptı ve top savunmadan sekerek filelere gitti. 4-1

90+1. dakikada rakip savunmanın uzaklaştırmakta zorlandığı topu önünde bulan Ergin Keleş, ceza sahasına kadar sürdüğü topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 5-1

90+2. dakikada Altınordu’da topu önünde bulan Ahmet Dereli, sol çaprazdan kaleye doğru vuruş yaptı ve meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2





Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Cemil Tunç

Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren (Ergin dk. 67), Canberk, Furkan, Uğurcan (Ahmet dk. 85 ?), Eren, Tevfik, Celil (Atalay dk. 66), Rayan (Ömer dk. 55), Ozegovic (Berkan dk. 85 ?)

Yedekler: Burak, Hakan, İsmail

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Altınordu: Erhan, Sinan, Kahraman, Alper, Ufuk, Furkan (Muzaffer dk. 46 ), Ogulcan, Burak (Muhammed dk. 46), Ahmet İlhan (Yiğit dk. 88 ?), Metehan(Enis dk. 46), Hüsamettin (Ahmet dk. 46)

Yedekler: Mertcan, Muhammed, Hüseyin, Birhan, Yusuf, Rahmi, Enis

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Uğurcan (dk. 7), Celil (dk. 18), Ozegovic (dk. 47), Tevfik (dk. 82), Ergin (dk. 90+1) (Adanaspor), Enis (dk. 77), Ahmet (dk. 90+2) (Altınordu)

Sarı kartlar: Ahmet, Canberk (Adanaspor), Oğulcan, Ahmet, Muzaffer (Altınordu)