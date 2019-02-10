Adanaspor - Altay: 2-3

12'nci dakikada Adanaspor atağında topla buluşan Kone ceza sahasının hemen önündeki Bumba’ya pasını aktardı. Bumba topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

15'inci dakikada Adanaspor atağında sağdan derine inen Ahmet, ceza sahası içine orta yaptı. Topu kontrol eden Bumba’nın şutunda top kaleci Emre’de kaldı.

33'üncü dakikada Adanaspor kontra atağında orta sahada topu alan Kone, çalımlarla ceza sahasına doğru ilerledi ve pasını Gökhan'a verdi. Gökhan topa gelişine bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak üst direğe çarptı.

35'inci dakikada Adanaspor atağında Ahmet sağdan hızla derine inerek ceza sahasına kadar girdi ve pasını Gökhan’a verdi. Gökhan topla buluşur buluşmaz plase bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-0

51'inci dakikada Altay atağında Gençer'in sağ kanattan uzak köşeye yaptığı ortada Kappel bir kafa vuruşu yaptı top az farkla auta çıktı.

54'üncü dakikada Altay atağında soldan hızla ilerleyen Kappel ceza sahası içinde müsait pozisyonda olan Tavares'e topu aktardı. Topla buluşan Tavares'in şutunda top ilk önce Adanasporlu Onur'a çarparak ağlara gitti: 2-1

58'inci dakikada Altay kontra atağında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Paixao kaleye sert bir şut attı. Kaleci İrfan Can topu yumruklayarak çeldi ve seken topa vuran Tavares meşin yuvarlağı auta yolladı.

75'inci dakikada Altay atağında solda topla buluşan Kappel hızla ceza sahasına içeri girdi ve vuruşunu yaptı. Top köşeden ağlarla buluştu: 2-2

84'üncü dakikada Altay atağında sol kanattan derine inen Kappel ceza sahası içinde boş pozisyonda olan Paxıao'yu gördü. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlayarak takımının 3'üncü golünü attı: 2-3

Karşılaşma 3-2 Altay'ın galibiyetiyle sona erdi.

DHA



