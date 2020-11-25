ADANA, (DHA)- SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da forma giyen Adanalı kaleci Furkan Güzel, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ligin 5'inci haftasında Diyarbekirspor'a karşı oynanan lig maçında formayı alan 23 yaşındaki Adanalı kaleci Furkan Güzel, kalesinde 1 gol gördü. İlk maçına takımının mağlubiyetiyle başlayan Furkan Güzel, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kozanspor FK'ya karşı oynanan maçta kalesini gole kapattı. Kupa maçının ardından ligde Belediye Derincespor'a ile oynanan maçta kaleye geçen genç Furkan, bu maçla birlikte üst üste forma giydiği Arnavut Belediyesi Gençlik ve Spor ve Manisaspor maçlarında da kurtarışlarıyla, rakiplerinin gollerine izin vermedi. Üst üste forma giydiği 4 maçta kalesini gole kapatan Furkan Güzel, Bucaspor 1928 takımına karşı oynanan takımının 2-1 galip geldi maçta ise kalesinde 1 gol gördü.

KULÜPLERİN RADARINA GİRDİ

Genç yaşına rağmen başarılı performans sergileyen 23 yaşındaki kaleci Furkan Güzel, bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girdi. Nevşehir Belediyespor ile 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Furkan Güzel, bu sezon kupada ve ligde oynadığı 6 maçta 2 gol görerek performansıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

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