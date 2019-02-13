Merkez Sarıçam ilçesinde yaklaşık 102 dönüm arsanın 43 dönümü üzerinde yükselen Adana'nın yeni stadyumda, sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 104 turnike, basın ve VIP tribün yer alıyor. Akdeniz iklimine uygun çimlerin kullanılacağı statta şişme plastikten imal edilmiş koltuklar ile sporseverlere daha konforlu bir deneyim sunulacak. Son teknolojiyle donatılan stat, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) kriterlerine uygun olarak yapılıyor. 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmaların devam ettiği 33 bin kişi kapasiteye sahip stadın, çatı kaplaması da tamamlandı.

"Yeni sezonu yeni stadımızda açacağız"

Statta süren çalışmalarla ilgili bilgi veren Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, çatı kaplamasının bittiğini belirterek, “Stadın inşaatını üstlenen firma bu ay ya da önümüzdeki ayın başında stadı bize teslim edecek. Bundan sonraki süreçte de çim yerleştirme çalışmalarına ve koltuk montajına başlanacak. Sona doğru geldiğimizi söyleyebiliriz. Stadı yeni sezona yetiştirme gayretimiz var. Çok büyük bir sorun çıkmazsa yeni sezonu, yeni stadımızda açacağız” diye konuştu.

"Adanamız güzel bir stada kavuşacak"

Stadın çatılarının imal edildiğini ancak daha sonra değişen UEFA kriterleri nedeniyle membranların baştan imal edilmesinden dolayı inşaatın uzadığını kaydeden Ataşbak, “Ülke şartlarına göre son teknolojiyle donatılmış bir stat için çalışıyoruz. Daha önceki UEFA kriterlerine göre çatı kaplamasının en ön tribünde oturan seyircinin diz kapağına kadar olması gerekirken, değişen kriterlere göre bu sınır saha çizgilerine kadar uzatıldı. Biz de mecburen çatı kaplamasını değiştirmek zorunda kaldık. Zaten en ufak bir çatı sistemi değişikliğinde süreç 1 yılı buluyor. Bundan dolayı inşaat biraz uzadı. Ancak Adanamız yakında güzel bir stada kavuşacak. Adanalıları muhteşem bir stat bekliyor” şeklinde konuştu.

İHA