Dün akşam Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanan müthiş maçın heyecanı ilk düdükten önce başladı. MaviLacivertli futbolseverler, karşılaşma öncesinde harika bir koreografi yaptı. Yapılan koreografide, 'Give them nothing but take from them everything' (Onlara hiçbir şey vermeyin ama her şeylerini alın) ifadeleri kullanıldı.

Tribünler de tıklım tıklım doldu. Yaklaşık 26 bin futbolseverler, stadyumda harika bir atmosfer oluşturdu. Taraftarlar, zorlu Galatasaray mücadelesinde 90 dakika boyunca bir an olsun susmak bilmedi, takımlarına tam destek verdi. İkinci yarıda ise üst üste gelen gollerle birlikte birlikte taraftarlar adeta kendinden geçti.