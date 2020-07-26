Play-Off turunun finalistleri bugün oynanacak maçların ardından belli olacak. Bursaspor , yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk oluyor. Bursa’daki ilk randevu golsüz eşitlikle sona ererken, her iki ekip bu zorlu randevu öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Adana Demirspor’da sakatlığı bulunan Volkan Şen’in durumu maç saatinde belli olacak. Takımın yıldız isminin oynaması için sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda. Bursaspor ise bu kritik mücadelede tam kadro sahada yer alacak.

'Taraftarımızı sevindireceğiz'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Bizim için zor bir maç. Ancak takım olarak hazırız. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz. Taraftarımızı mutlu edeceğiz” dedi.

‘Ait olduğumuz yere döneceğiz’

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ama biz de güçlüyüz. Bursaspor’un ait olduğu yere geri dönmesi için gerekeni yapacağız” açıklamasında bulundu.

Nasıl tur atlarlar?

0-0’ın rövanşında Bursaspor’a gollü beraberlikler ve galibiyet yeterli olacak. Mücadelenin ilk maçta olduğu gibi golsüz eşitlikle sona ermesi halinde uzatmalara gidecek. Kazanan takım tur atlayacak