Adana yarışları eski koşular - 15 MART PAZAR

Fanatik Hipodrom ekimizde Adana bülteninin 4. ve 5. sayfalarında bugün Adana'da koşacak atların eski performansları yerine dünkü Adana koşularında koşan atların eski performansları sehven çıkmış olup doğru hali haberimizdeki gibidir.

Okurlarımızın anlayışına sığınarak özür dileriz. Bol şanslar ve iyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Saygılar.











