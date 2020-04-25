Adana kebap kendine özgü lezzeti ile ilgi gören tatlardan birisidir. Türk mutfağında son derece önemli bir yere sahiptir. Et yemeklerini ve kebapları seven herkes Adana kebabı da severek tüketmektedir. Adana dürümün kalori değeri nedir? Adana dürüm besin içeriği ve besin değeri nedir? Adana dürüm diyet sırasında yenir mi?

Adana dürüm içeriği ve besin değeri

Yemeklerin yapımında kullanılan malzemeler yemeğin besin içeriğini oluşturmaktadır. Sevilerek tüketilen Adana dürüm içeriği zengin menülerden birisidir. Adana dürüm içeriği şu şekilde listelenebilir.

Adana Kebabı 130 gr 311,2 kcal

Soğan 25 gr 10 kcal

Lavaş 80 gr 228 kcal

Pişmemiş Domates 25 gr 4,5 kcal

Maydanoz 6 gr 2,2 kcal

Pul Biber, Toz Biber 4 gr 12 kcal

Tuz 2 gr 0 kcal

Standart bir adet adana dürüm besin içeriği ve miktarları bu şekildedir. Ancak kişi istediği halde bir ürünü daha fazla bir diğerini daha az eklemeyi tercih edebilir. Özellikle de evde hazırlanması halinde yeşillikleri daha fazla olacak şekilde tercih edilebilmektedir.

Adana dürüm içeriğinde olan besinler çeşitli mineral ve vitamin içermektedir. Adana dürüm içerisinde demir, selenyum, magnezyum, potasyum ve fosfor mineralleri bulunmaktadır. Aynı zamanda A, B6, B12, E, K ve C vitaminleri içermektedir. Vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri içermektedir.

Adana kebap ve Adana dürümün kalori değeri nedir?

Yemeklerin enerji ve besin değeri genellikle 100 gr üzerinden hesaplanıp yazılmaktadır. Bu nedenle de tüketiminde porsiyon üzerinden enerji ve besin değeri hesaplaması yapmak gerekmektedir.

Adana dürüm tam porsiyon 568 kcal gelmektedir. Tam porsiyon Adana dürüm 272 gr ağırlığa sahiptir.

Yarım porsiyon Adana dürüm 136 gr ağırlığındadır. Enerji ve kalori değeri ise 284 kcal olarak hesaplanmaktadır.

Adana dürüm diyet sırasında yenir mi?

Diyet yapmak dengeli ve yeterli beslenme üzerine geliştirilmiş bir beslenme programı uygulamasıdır. Diyet zayıflamak ve kilo almak üzere yapılmaktadır. Günümüzde en çok tercih edilen diyet uygulamaları zayıflama diyetleri olmaktadır. Adana dürüm hem zayıflama hem de kilo alma diyetlerinde tercih edilmektedir.

Zayıflama diyetinde Adana dürüm tüketimi

Adana dürüm zayıflama diyeti listelerinde yer alabilir. Ancak ölçüsü oldukça önemli olmaktadır. Bir porsiyon Adana dürüm tüketiminde alınacak kaloriyi hesaplamak gerekmektedir. Adana dürümü tükettikten sonra telafisini iyi yapmak gerekmektedir. Telafisi ise öğle öğününde tercih edilen Adana dürüm sonrasındaki öğünde salata ve hafif bir çorba tercih edilmelidir.

Adana dürümü daha hafif hale getirmek ise lavaşını mümkün olduğu kadar aza indirilerek mümkün olabilir. Bunun yanında yeşillik ve salatası daha çok tercih edilebilir. Yağ ve karbonhidrat bakımından zengin olduğunun bilincinde olmak gerekiyor. Böylece doymak için ikinci bir dürüm yerine yanında salata tüketmek daha doğru olacaktır. Diyet boyunca haftada bir porsiyon Adana dürüm bu kurullara uyularak tüketilebilir.



