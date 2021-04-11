Adana'da hipodromda kavga eden ve kuzen oldukları öğrenilen iki seyisin kavgası cinayetle sonuçlandı. Sabah'ın haberine göre; Fırat P. kendisi gibi hipodromda seyislik yapan kuzeni Selçuk Turan'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı.

Soruşturma başlatıldı!

Olay, Yeşiloba Hipodromu'nun ahırlar bölgesinde meydana geldi. Seyislik yapan Selçuk Turan ve kuzeni Fırat P., iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Fırat P., kuzenini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Diğer seyisler tarafından hastaneye kaldırılan Fırat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet masası ekipleri, olaydan sonra kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



