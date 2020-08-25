TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Play-Off finalinde penaltılarda Fatih Karagümrük’e kaybederek Süper Lig’e çıkma umutlarını kaybetti. Bu arada ligden düşmenin bu sene kaldırılması üzerine sosyal medyada büyük bir kampanya başladı. Ardından birçok kulüp geçen ay TFF’ye başvuru yaparak Adana Demirspor’un Süper Lig’e alınıp ligin 22 takımla oynanmasını istedi.

TFF de başvuruyu reddedip ligin 21 takımla devam edeceğini açıkladı. Kurban Bayramı sonrası TFF’ye tekrar başvuran mavi-lacivertli ekip, beklemeye başladı. Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada resmi olmayan açıklamalara göre Süper Lig’e alınmadıklarını duyurdu.

Başkan Sancak’ın açıklaması şu şekilde;

“Çok değerli Adana Demirspor taraftarları TFF resmi olmayan kararına göre Süper Lig 21 takımla devam edecek. Yani Adana Demirspor Süper Lig’e alınmadı hayırlısı olsun. Kaldığımız yerden devam edip inşallah şampiyon olup çıkarız. Daha sonra bu konularla alakalı bir basın toplantısı yapacağım.”

İHA