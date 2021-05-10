26 yıllık özlem sona erdi, Adana Demirspor Süper Lig’e yükseldi. Menemenspor deplasmanında rahat bir galibiyet alan Samet Aybaba ve öğrencileri Giresunspor ve Samsunspor’u geride bırakıp şampiyon olarak taraftarının hasretine son verdi.

Hasan Kılıç'tan büyük katkı

Adana Demirspor’un Süper Lig yolculuğunda orta saha oyuncusu Hasan Kılıç’ın büyük katkısı vardı. Ön libero oynamasına karşın tam 12 kez fileleri havalandırmayı başaran oyuncu takımın bu süreçte en skorer ismi olarak dikkat çekti. Ligde 33 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.