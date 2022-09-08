Adana Demirspor'lu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'ta! Resmi açıklama geldi
Beşiktaş'ın birkaç gündür transferini bitirmek için yoğun mesai harcadığı Tayyip Talha Sanuç transferine Fenerbahçe de dahil olmuştu. Sarı-Lacivertliler'in, 22 yaşındaki stoper için Adana Demirspor'la anlaştığı belirtilse de Siyah-Beyazlılar, Mavi Şimşekler'le el sıkışan taraf oldu. Başarılı oyuncu yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Beşiktaş transferi resmen duyurdu.
Jorge Jesus'la yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe transferin son gününde ezeli rakibi Beşiktaş 'a büyük bir çalım atmaya hazırlanıyordu. İki gün önce Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç için harekete geçti, kulüpler görüşmelerde büyük mesafe katetti.
Oostende devre dışı
Bu sırada Belçika ekibi Oostende'nin de genç oyuncuya bir ilgisi bulunurken, Kara Kartal, Belçika ekibinden daha iyi bir teklif sununca transferin favorisi haline geldi. Ancak Fenerbahçe de yarışa dahil olunca, pazarlıklar kırıştı.
Anlaşma tamam
Mavi Şimşekler, Tayyip Talha için hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'la görüşürken önce Kanarya'nın transferi bitirdiği haberi geldi, ardından işler değişti. İHA, Siyah-Beyazlılar'ın, başarılı oyuncu için Adana ekibiyle anlaşmaya vardığını duyurdu.
Murat Sancak da açıkladı!
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da transferi resmen açıkladı. "Tayyip Talha Beşiktaş hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk, kimseyle para pazarlığı yapmadım" dedi.
Beşiktaş resmen açıkladı
Beşiktaş, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sonuç ile sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" denildi.