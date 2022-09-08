Jorge Jesus'la yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe transferin son gününde ezeli rakibi Beşiktaş 'a büyük bir çalım atmaya hazırlanıyordu. İki gün önce Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç için harekete geçti, kulüpler görüşmelerde büyük mesafe katetti.

Oostende devre dışı

Bu sırada Belçika ekibi Oostende'nin de genç oyuncuya bir ilgisi bulunurken, Kara Kartal, Belçika ekibinden daha iyi bir teklif sununca transferin favorisi haline geldi. Ancak Fenerbahçe de yarışa dahil olunca, pazarlıklar kırıştı.





Anlaşma tamam

Mavi Şimşekler, Tayyip Talha için hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'la görüşürken önce Kanarya'nın transferi bitirdiği haberi geldi, ardından işler değişti. İHA, Siyah-Beyazlılar'ın, başarılı oyuncu için Adana ekibiyle anlaşmaya vardığını duyurdu.

Murat Sancak da açıkladı!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da transferi resmen açıkladı. "Tayyip Talha Beşiktaş hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk, kimseyle para pazarlığı yapmadım" dedi.

Beşiktaş resmen açıkladı

Beşiktaş, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sonuç ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" denildi.







