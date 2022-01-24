Daha önce kariyerinde İnter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi Avrupa devlerinin formasını giyen ancak son dönemde düşüş yaşayan Mario Balotelli sezon başında flaş bir hamleyle Adana Demirspor'la sözleşme imzalamıştı. İtalyan golcü, Mavi Şimşekler'de eski günlerine döndü, çıktığı 21 maçta 9 gol, 5 asistle oynadı.

Manchester City'den eski hocası Roberto Mancini de bu performansını ödüllendirmek için yıldız futbolcuya İtalya Milli Takımı'nın 35 kişilik geniş listesinde yer verdi. 2 günlüğüne toplanacak olan İtalyanlar takım toplantısı ve antrenmanla kampı tamamlayacak.

İtalya Milli Takımı’nda bu zamana kadar 36 maçta forma giyen ve 14 kez gol sevinci yaşayan deneyimli forvet, en son 7 Eylül 2018’de UEFA Uluslar Ligi karşılaşması olan Polonya mücadelesinde görev almıştı.