Ülkemizde üç farklı dönemde Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru sezon başında Olympiakos'tan, Adana Demirspor'a imza atmıştı.

Mavi Şimşekler'in büyük umutlar beslediği Nijeryalı yıldız, Tivibuspor'a konuştu.

Galatasaray günlerinden bahseden başarılı oyuncu, "Galatasaray'a ilk geldiğimde, bana Fenerbahçe 'yi 20 senedir yenemediğimizi söylediklerinde inanmadım ve şaşırdım. Futbolda nasıl olur da bir takımı 20 sene yenemezsiniz diye düşünmüştüm. O zamanki asbaşkanımız söylediğinde inandım. Kendileri ile oynadığımız maçta 1-0 öne geçtik, 1-1 oldu, 3-1 yendik. Çok mutlu bir gündü. Benim için de inanılmaz bir deneyimdi" dedi.

Fatih Terim'in, Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılmasına çok şaşırdığını dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası ilk duyduğumda inanamadım, şok oldum. Neler olduğunu bilmiyordum. Kendisini o dönem aramadım, haberleri takip ettim. Galatasaray için çok büyük başarılar elde etmiş bir insan. Galatasaray, onun ailesi" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'a transfer sürecinden de bahseden Onyekuru, " Transfer sürecinde Fatih Terim ile konuşmadım ama Adanalı olduğunu biliyorum. Kendisi ile baba-oğlu ilişkim vardı. Umarım kendisini Adana'da bizim maçları izlerken görürüz" yorumunu yaptı.

İlginç bir itirafta bulunan başarılı kanat, "Geçtiğimiz senelerde, 2 sene önce F.Bahçe'den teklif aldım. Sanırım bu 2-3 senedir G.Saray'da oynamış oyuncuları istemiyorlar gibi bir düşüncem var. Taraftarların düşüncesi farklı olabiliyor, tepki olabiliyor. Ama benim için bu futbol, bir oyun. Kimseyle sorunum yok" açıklamasını yaptı.