TFF 1. Lig'de ilk iki yarışını sürdürmek isteyen iki ekibin mücadelesinde gülen taraf konuk ekip oldu. 14'te Kaan Kanak'ın soldan ortasında Pa Amat Dibba kafa vuruşuyla Adana Demir'i deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip ilk yarıda rakip kalede etkili olamadı. Devrenin sonunda ikinci gole yaklaşan Adana Demir bu kez kaleci Erhan'a takıldı. 43'te Hasan'ın vuruşunda topu çelen Erhan, Sinan'ın tamamladığı pozisyonda da rakibine gol şansı vermedi.

Muhammed izin vermedi

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip beraberliği yakalayabilmek adına tüm kozlarını oynadı, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun hamleleri arka arkaya geldi. 50'de Altınordu'dan Metehan'ın sert vuruşunda köşeye giden topta kaleci Muhammed gol izni vermedi. Son bölümde oyunu rakip ceza sahasına yıkmak isteyen rakibine aradığı fırsatları vermeyen Adana Demirspor 1-0'lık skorla sahadan 3 puanla ayrıldı. Samet Aybaba yönetimindeki 7. maçta 6. galibiyetini alan Mavi-Lacivertliler maç fazlasıyla Samsun'u geçip 2. sıraya çıktı. Altınordu ise son 4 hafta öncesi ilk 2 hedefindan uzaklaştı.



