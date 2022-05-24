Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Adana Demirspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ne zaman? Kariyerinin en golcü ikinci sezonunu geçiren, Türkiye’deki tutumu ve performansı ile örnek olan Mario Balotelli’nin İtalya Milli Takımı'na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz! Ve soruyoruz; Şimdi değilse, ne zaman?!"

Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, 33 maçta görev alırken, 19 gol ve 6 asistlik performansa imza attı.

Adana Demirspor'un paylaşımı şu şekilde:



