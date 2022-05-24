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Adana Demirspor'dan İtalya Milli Takımı'na Balotelli tepkisi

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. Adana Demirspor paylaşımında, "Kariyerinin en golcü ikinci sezonunu geçiren, Türkiye’deki tutumu ve performansı ile örnek olan Mario Balotelli’nin İtalya Milli Takımı'na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

24 Mayıs 2022, Salı 00:33 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor'dan İtalya Milli Takımı'na Balotelli tepkisi

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Adana Demirspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ne zaman? Kariyerinin en golcü ikinci sezonunu geçiren, Türkiye’deki tutumu ve performansı ile örnek olan Mario Balotelli’nin İtalya Milli Takımı'na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz! Ve soruyoruz; Şimdi değilse, ne zaman?!"

Sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, 33 maçta görev alırken, 19 gol ve 6 asistlik performansa imza attı.

Adana Demirspor'un paylaşımı şu şekilde:

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