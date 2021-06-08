Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, bir dönem Galatasaray 'da forma giyen Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini, Mario Balotelli ve Danny Welbeck'in de listelerinde olduğunu söyledi.

Gomis'le görüşeceğiz

Sosyal medya hesabı Instagram'da canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sancak, "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Gomis ile görüşecek miyiz? Evet görüşeceğiz.

Listede kimler var?

Listemizde Welbeck ve Balotelli de var. Transfer süreci devam ediyor.

Ndiaye, Metehan...

Badou Ndiaye ile anlaşmıştık fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik. Metehan Mimaroğlu için de Altınordu 10 milyon TL istedi, transferden vazgeçtik" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)