Adana Demirspor'dan Demba Ba bombası!
TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı veren Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkması halinde forvet hattına sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Mavi Şimşekler, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Demba Ba ile ilgileniyor.
TFF 1. Lig'de son haftaya lider giren Adana Demirspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Mavi Şimşekler, Demba Ba'yı kadrosuna katmak istiyor. Senegalli golcü kısa süre önce Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshetti.
Serbest durumda olan 35 yaşındaki oyuncuyla görüşen Adana Demirspor yönetimi, Süper Lig'e çıkılması halinde transferi tamamlamayı planlıyor.
Demba Ba, bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol attı. (NTV SPOR)