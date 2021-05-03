TFF 1. Lig'de son haftaya lider giren Adana Demirspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Mavi Şimşekler, Demba Ba'yı kadrosuna katmak istiyor. Senegalli golcü kısa süre önce Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshetti.

Serbest durumda olan 35 yaşındaki oyuncuyla görüşen Adana Demirspor yönetimi, Süper Lig'e çıkılması halinde transferi tamamlamayı planlıyor.

Demba Ba, bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol attı. (NTV SPOR)











