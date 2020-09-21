Adana Demirspor, Galatasaray, Bursaspor ve Başakşehir'de forma giyen son olarak Fransız ekibi Amiens'de görev yapan stoper Aurélien Chedjou ile anlaştı.

Ajansspor'un haberine göre; bu sezon takımının ilk 3 maçında forma giymeyen 35 yaşındaki oyuncu, son Chateauroux mücadelesine 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Chedjou'nun Amiens ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Akdeniz temsilcisi bu transfer döneminde Emilijus Zubas, Sedat Şahintürk, Anıl Karaer, Kerim Avcı, Hamza Ok, Emre Selen, Samed Kaya ve Davide Lanzafame'yi kadrosuna kattı.