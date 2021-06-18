26 yıllık Süper Lig özlemine son veren Adana Demirspor, transferde büyük bombaların peşinde. Forvet hattına Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak isteyen Mavi Şimşekler, bir başka yıldız isim Carlos Bacca'ya da kanca attı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Adana Demirspor'un Bacca'ya 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu. Villarreal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki forvetin kısa süre içerisinde İspanyol ekibi ile yollarını ayıracağı aktarılıyor.

34 yaşındaki yıldız forvet, kariyerinde 8 kupa kazandı, 2015'te ülkesinde yılın futbolcusu seçildi.

Sevilla'da sergilediği performansla yıldızını parlatan Bacca, 2015 yılında Serie A devi Milan'a 33 milyon Euro bonservisle transfer oldu. İtalya'da beklentilerin uzağında kalan Kolombiyalı forvet, 2017'de 2.5 milyon Euro kiralama bedeliyle Villarreal'e katıldı.

Sarı Denizaltılar, yıldız forvetin bonservisini Ağustos 2018'de 7 milyon Euro karşılığında Milan'dan aldı. Profesyonel kariyerinde 480 maça çıkan Bacca, 208 gol, 84 asistle skora katkı sağladı.