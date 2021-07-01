Eski Galatasaraylı Younes Belhanda'yı renklerine bağlayan Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor, transfere doymuyor.

Ajansspor'un haberine göre lacivert mavili ekip, son olarak İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giyen Britt Assombalonga'ya resmi transfer teklifinde bulundu. 28 yaşındaki golcü futbolcu kısa süre önce Beşiktaş 'ın da gündemine gelmişti.





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Bonservisi elinde

2017 yılından beri Middlesbrough forması giyen ve takımıyla sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona eren Kongo asıllı İngiliz futbolcu, kırmızı beyazlı ekiple geçtiğimiz sezon 31 lig maçında 5 gole imza attı.