Adana Demirspor'dan Britt Assombalonga hamlesi
Eski Galatasaraylı Younes Belhanda'yı renklerine bağlayarak flaş bir transfere imza atan Adana Demirspor, şimdi de rotasını son olarak Middlesbrough'da oynayan Britt Assombalonga'ya çevirdi. Lacivert mavililerin bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen 28 yaşındaki futbolcuya resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.
Eski Galatasaraylı Younes Belhanda'yı renklerine bağlayan Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor, transfere doymuyor.
Ajansspor'un haberine göre lacivert mavili ekip, son olarak İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giyen Britt Assombalonga'ya resmi transfer teklifinde bulundu. 28 yaşındaki golcü futbolcu kısa süre önce Beşiktaş 'ın da gündemine gelmişti.
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Bonservisi elinde
2017 yılından beri Middlesbrough forması giyen ve takımıyla sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona eren Kongo asıllı İngiliz futbolcu, kırmızı beyazlı ekiple geçtiğimiz sezon 31 lig maçında 5 gole imza attı.