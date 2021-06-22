Süper Lig 'in yeni takımı Adana Demirspor, İzlandalı futbolcu Birkir Bjarnason'u kadrosuna katıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, lacivert mavili ekip, Brescia ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki yıldız futbolcu ile 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.

26 maçta 9 gole katkı yaptı

2019-2020 sezonunun devre arasında İtalyan ekibine transfer olan deneyimli orta saha oyuncusu, lacivert beyazlılarla bu sezon 26 Serie B maçında 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.