26 yıl aradan sonra adını Süper Lig 'e yazdıran Adana Demirspor transferde atağa geçti.

Kadrosuna yıldız futbolcu Younes Belhanda ve kaleci Ferhat Kaplan'ı katan Mavi Şimşekler, Bayrampaşaspor'un iki genç yeteneği İsa Güler ve Bünyamin Balat ile anlaşma sağladı. Güler ve Balat mavi lacivertli takımın kamp kadrosuna dahil oldu.

28 maçta 6 gol attı

24 yaşındaki 10 numara Bünyamin Balat geçen sezon Bayrampaşa'da 22'si ilk 11, 28 maçta oynadı ve 6 gol attı.

12 kez fileleri havalandırdı

22 yaşındaki forvet İsa Güler ise 23'ü ilk 11, 26 maçta oynadı ve 12 gol kaydetti. (Ajansspor)