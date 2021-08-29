Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine en son Fiorentina'yı çalıştıran Vincenzo Montella'yı getirmek için görüşmelere başladı.

Fanatik Süper Lig yazarı Tunç Kayacı beIN SPORTS'ta yaptığı açıklamada " Adana Demirspor, Montella ile anlaşma sağlamış. Milli maç arasında da takımı tanıyacak ve değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'da yönetim İtalyan hoca ile görüşecek. Son olarak Fiorentina'da görev alan Montella'nın ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı

Eski İtalyan futbolcu Montella teknik direktörlük kariyerine Roma'da başladı. 45 yaşındaki çalıştırıcı ardından Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve tekrar Fiorentina'da görev yaptı.



