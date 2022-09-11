5 hafta sonunda Trabzonspor ’la aynı puanı bulunan Adana Demirspor, yarınki maça zafer parolasıyla hazırlanıyor. Takımın önemli isimlerinden Stambouli, “Şampiyon takıma karşı oynamak her zaman ekstra motive eder. Galibiyet için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Süper Lig ’de geride kalan 5 maçta 10 puanı bulunan Adana Demirspor, Trabzonspor maçı öncesi galibiyete kilitlendi. Transferin son günlerinde Emre Akbaba, Gulbrandsen ve Gökhan Töre hamleleriyle dikkat çeken Güney ekibi, taraftarının önünde Trabzonspor’u devirmek istiyor. Takımın önemli isimlerinden Stambouli, "Şampiyon takıma karşı oynamak her zaman motive eder. Galibiyet için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz kendi seviyemizi de kalitemizde göstereceğiz. Bizde bir şeyler olduğunu da herkese ispatlamak istiyoruz. Geçen sene Trabzonspor hak ederek şampiyon olan bir takım. O yüzden hepimizi daha fazla motive ediyor" diye konuştu.

Yıldızları formda...

Yıldız forvet Artem Dzyuba’nın yarınki mücadeleye ilk 11’de başlaması beklenirken, Galatasaray ’dan alınan Emre Akbaba da hocası Montella’dan görev istedi. Adana Demirspor’un hücum bölgesinde en önemli kozları ise sezona müthiş başlayan Onyekuru ile Belhanda olacak.



