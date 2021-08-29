Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor kısa süre önce resmi açıklama yaparak Samet Aybaba ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Adana Demirspor'da bu ayrılığın ardından teknik adam çalışmaları başladı. Samet Aybaba'nın ayrılığının ardından Sumudica Rumen basınına Adana Demirspor'da çalışabileceğinin sinyallerini verdi.

Sumudica yaptığı açıklama ""Türkiye benim ikinci ülkem gibi, orayı çok sevdim. Kendimi çok iyi hissettim. oradaki insanları ve futbolu seviyorum. Geriye dönersem onur duyarım. Balotelli ve Belhanda'nın 90 dakika sahada kalması gerektiğine inanıyorum. Maç sırasında oyunu lehinize çevirebilecek olağanüstü oyuncular" şeklinde konuştu.

Sumudica bu açıklamalarıyla Adana Demirspor'a göz kırpsa da teklif dahi yapılmayacağı belirtiliyor.

Öte yandan Adana Demirspor yönetiminin başka bir teknik adamla görüşmeler başladığı gelen haberler arasında.