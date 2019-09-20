Geçtiğimiz yaz döneminin en büyük transfer bombasını patlatan Adana Demirspor, 9 yıl Manchester United forması giyen ve Brezilyalı Milli Takımı'na kadar yükselen Anderson'u kadrosuna katmıştı.

Güney ekibinde senelik 600 bin Euro (3.4 milyon TL) ücret alacak olan tecrübeli futbolcu, 3 senelik sözleşmeye imza atmıştı. Fakat işler hiç yolunda gitmedi. Anderson Adana Demirspor'a, Adana Demirspor da Anderson'a hiçbir şey katamadı.

4 Premier Lig, 3 Şampiyonlar Ligi finalinin 1’inde kupa kaldıran Anderson'un peşini sakatlıklar bırakmadı. Fazla kiloları nedeniyle formaya hasret kalan Anderson, geçtiğimiz sezon ligde sadece 11 maçta forma giyebildi.

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Kilolarından arınan Anderson'un bu sezon patlama yapması beklenirken Başkan Murat Sancak, Brezilyalı yıldızın futbol hayatına nokta koyduğunu açıkladı. Radyospor’dan Salim Manav’a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak şu ifadeleri kullandı:

''Futbolu bırakma kararı aldı''

Anderson kamp dönemini çok iyi geçirdi fakat kadro planlamasında yer almadı. Anderson’un yapmış olduğu bir işte var. Kendisi işine yöneldi ve futbolu bırakma kararı aldı. Anderson bu sezon için 600 bin Euro olan sözleşmesini 200 bin Euro’ya indirdi ve 400 bin Euro indirim yaptı. Anderson kulübümüz bünyesinde çalışmaya devam edecek. Özellikle de dış ilişkilerimizde etkili olacağını düşünüyorum.”

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